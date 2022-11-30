Eşin Group Nazilli Belediyespor Somaspor hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bulunan Eşin Group Nazilli Belediyespor, Somaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde ısınma hareketleri ile günün antrenmanına başlayan futbolcular, daha sonra belirlenmiş alanda gerçekleştirilen pas oyunu çalışması sonrasında Aerob Dayanıklılık çalışması ile günün antrenmanını tamamladı. Kaleciler ilk bölümde takımdan ayrı çalışırken, genç kaleci Canberk Aydemir gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmana katılmadı. Şanlıurfaspor maçında sağ ayak bileğine darbe alan ve ağrıları bulunan Berkay Aydoğmuş ise takımdan ayrı düz koşu ile günü tamamladı.