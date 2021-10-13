En anlamlı sporu Raşit Dede yapıyor

Uzun ömürlü insanların yaşadığı Aydın’da özellikle kırsal kesimde yaşayanlar tabiat ve hayvan sevgileri sayesinde sağlığını koruyor. Köşk ilçesine bağlı kırsal Başçayır Mahallesi’nde yaşayan 88 yaşındaki Raşit Ünal, günlük sporunu ağaç sulayıp, koyun bakarak yaptığını söyledi.

Hayatta çok az yaşıtı kalmasına rağmen bağ ve bahçelerde geçirdiği zaman sayesinde daha sağlıklı kaldığını belirten Raşit Ünal, “Şehirlerde insanlar spor yaparak sağlıklı kalmaya çalışıyor. Ben de ağaçları sulayıp hayvanları yemleyerek sağlıklı kalmaya çalışıyorum. Her gün sabah namazından sonra 5 litre su alıp köye yakın bir bahçedeki ağaca su veriyorum. Gelirken de evde baktığım koyunuma yem getiriyorum. Bu şekilde hem spor yapıp sağlıklı kalıyorum hem de tabiata ve hayvanlara faydalı omaya çalışıyorum” diyerek sağlık için herkesin hareket etmesini tavsiye etti.