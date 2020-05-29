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Emlak vergileri hafta sonu da ödenebilecek

EMLAK VERGİSİNİN 2020 YILI İLK TAKSİT ÖDEMELERİ 1 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERECEK. EFELER BELEDİYESİNDEN YAPILAN DUYURUDA VEZNELERİN, SON GÜN ÖDEME YOĞUNLUĞU OLUŞMAMASI İÇİN HAFTA SONU CUMARTESİ-PAZAR GÜNLERİ DE HİZMET VERECEĞİ BİLDİRİLDİ

Emlak vergileri hafta sonu da ödenebilecek

EMLAK VERGİSİNİN 2020 YILI İLK TAKSİT ÖDEMELERİ 1 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERECEK. EFELER BELEDİYESİNDEN YAPILAN DUYURUDA VEZNELERİN, SON GÜN ÖDEME YOĞUNLUĞU OLUŞMAMASI İÇİN HAFTA SONU CUMARTESİ-PAZAR GÜNLERİ DE HİZMET VERECEĞİ BİLDİRİLDİ

29 Mayıs 2020 Cuma 16:36
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Emlak vergileri hafta sonu da ödenebilecek

Emlak vergisinin 2020 yılı ilk taksit ödemeleri 1 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Efeler Belediyesinden yapılan duyuruda veznelerin, son gün ödeme yoğunluğu oluşmaması için hafta sonu cumartesi-pazar günleri de hizmet vereceği bildirildi.

Mesken ve iş yerlerine ait emlak vergisinin 2020 yılı ilk taksit ödemeleri devam ediyor. Efeler Belediyesinden yapılan duyuruda, mükelleflerin, 1 Haziran Pazartesi günü sona erecek takvimde herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamaları istendi. Efeler Belediyesi tarafından Başkan M. Fatih Atay adıyla yapılan sosyal medya paylaşımında ve SMS ile gönderilen bilgilendirme metninde; “Değerli Efeler halkı; 2020 yılı emlak vergisi ödemelerinizin ilk taksitinin son ödeme tarihi 01 Haziran 2020’dir. Yoğunluk oluşmaması açısından veznelerimiz hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz” ifadelerine yer verildi.

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