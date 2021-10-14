Ege’ye şiddetli yağış uyarısı

Yurdun batı kesimleri yarından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisini altına gireceği tahmin edilirken, Aydın, Muğla ve İzmir’de metrekareye 50 ila 100 mm yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Cuma günü Aydın, Muğla ve İzmir’de metrekareye 50 ila 100 mm yağış beklentisi olduğunu ve görülecek aşırı yağışlara karşın vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “14.10.2021 Perşembe günü Marmara’nın Batısı ve Kıyı Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara’nın Batısı ve Kıyı Ege’de Cuma günü (15.10.2021) kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların Kıyı Ege’de 16.10.2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra, Marmara’nın Batısında ise 17.10.2021 Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir” denildi.