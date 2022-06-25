Efelerli miniklerin 100’üncü gün kutlaması

Efeler Belediyesi Adnan Menderes Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri eğitimlerinin 100’üncü gününü kutladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hizmete sunduğu kreş ve gündüz bakımevlerinin 3’üncüsü olan Adnan Menderes Mahallesi’ndeki kreş ve gündüz bakımevi eğlenceli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 3-5 yaş grubu minikler, eğitimlerinin 100’üncü gününü coşkuyla kutladı. Pastaların kesildiği, bol bol hatıra fotoğrafının çekildiği etkinlikte renkli kostümler içinde dans edip, şarkı söyleyen çocukların sevinci adeta gözlerinden okundu. Gün boyu gerçekleştirilen eğlenceli aktivitelerde öğretmenleri de çocukların mutluluğuna eşlik ederek 100’üncü günün gururunu yaşadı.