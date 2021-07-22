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Efeler’de sıcak hava bunalttı, sokaklar boş kaldı

Bayram tatilini fırsat bilen bazı vatandaşların turistik bölgelere gitmesi ve sıcak havadan dolayı evde kalan vatandaşlar dolayısıyla merkez ilçe Efeler’de sokaklar adeta sessizliğe büründü.

AYDIN 22.07.2021, 17:48
Efeler’de sıcak hava bunalttı, sokaklar boş kaldı
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Bayram tatilini fırsat bilen bazı vatandaşların turistik bölgelere gitmesi ve sıcak havadan dolayı evde kalan vatandaşlar dolayısıyla merkez ilçe Efeler’de sokaklar adeta sessizliğe büründü.

Aydın genelinde bunaltan hava sıcaklığı Kurban Bayramı’nda da etkisini sürdürmeye devam ederken merkez ilçe Efeler’de sokak ve caddeler boş kaldı. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının en yüksek hissedildiği illerden olan Aydın’da bunaltıcı sıcaklar bayramda da etkisini sürdürdü. Aydın genelinde 38 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, nem oranının yüksekliği ile birlikte vatandaşları olumsuz etkiledi. Merkez ilçe Efeler’de de hem 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen bazı vatandaşların turistik bölgelere gitmesi hem de sıcak havadan dolayı evde kalan vatandaşlar dolayısıyla sokaklar da adeta sessizliğe büründü. Yaşanan bunaltıcı sıcaklar dolayısıyla yetkililer, sıcak havaya karşı vatandaşları uyararak, zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkılmamasını tavsiye ettiler.
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