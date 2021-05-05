banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
AK Parti'den CHP için videolu yalan makinesi paylaşımı
AK Parti'den CHP için videolu yalan makinesi paylaşımı
Trump, kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu
Trump, kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tam kapanma sonuçları gündemde..
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tam kapanma sonuçları gündemde..
Online alışveriş kısıtlanacak mı? İçişleri'nden yanıt geldi..
Online alışveriş kısıtlanacak mı? İçişleri'nden yanıt geldi..

Efeler’de elektrik kesintisi yaşanacak

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 7 Mayıs Cuma günü periyodik bakım nedeniyle Efeler’de elektrik kesintisi yaşanacak.

AYDIN 05.05.2021, 14:52
Efeler’de elektrik kesintisi yaşanacak

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 7 Mayıs Cuma günü periyodik bakım nedeniyle Efeler’de elektrik kesintisi yaşanacak.

ADM EDAŞ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından programlı kesintiler olacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre 7 Mayıs Cuma günü Efeler ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İlçedeki Mimar Sinan, Girne, Efeler ve Kemer mahallelerini kapsayacak olan elektrik kesintisi 1 saat sürecek.

Periyodik bakımların yapılması dolayısıyla yapılacak kesintide ADM EDAŞ yetkilileri elektrikli cihazların devre dışı bırakılması için vatandaşları uyardı. Kesinti Cuma günü saat 09.30’den 10.30’a kadar sürecek. Kesinti hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar AYDEM Çözüm Merkezi’ni arayabilirler.
Yorumlar (0)
22°
açık