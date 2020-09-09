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Efeler zabıtasından küçük Muhammed’e sürpriz

EFELER ZABITASINDAN KÜÇÜK MUHAMMED’E SÜRPRİZ

AYDIN 09.09.2020, 14:17
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Efeler zabıtasından küçük Muhammed’e sürpriz

Efeler Belediyesi Zabıta Ekipleri, büyüyünce zabıta olmak isteyen 12 yaşındaki Muhammed Özbaş’a doğum günü sürprizi yaptı. Efeler Yedi Eylül Zabıta Karakolu’nda yapılan doğum günü partisi, engelli çocuğa büyük mutluluk yaşattı.

Efeler ilçesinde yaşayan ve büyünce zabıta olmak isteyen Muhammed Özbaş, 12’nci yaşını Efeler Belediyesi Zabıtası’nın düzenlediği sürpriz doğum günü partisi ile kutladı. Bedensel engeli nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan küçük Muhammed, Yedi Eylül Mahallesi’ndeki zabıta karakolunda düzenlenen partide çok sevdiği zabıtalarla bir araya gelerek sohbet edip fotoğraflar çektirdi.

Zabıtaların hep bir ağızdan söylediği “İyi ki doğdun Muhammed” sözleriyle doğum günü pastasının mumlarına üfleyen küçük Muhammed, kafasına taktığı zabıta şapkası ile çevresine sevimli gülücükler dağıttı. Mutluluğu gözlerinden okunan Muhammed, doğum gününü kutlayarak hayalini gerçekleştirdikleri için Efeler Zabıtası’na teşekkür etti.

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