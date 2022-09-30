Efeler online satışa başladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kadın istihdamını ve emeğini desteklemek için hizmete açtığı Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikasında konserve haline getirilen ürünler, efelerpazari.com üzerinden online satışa başladı.

Başkan Atay’ın, boş tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla geliştirdiği projeler sonrasında belediyeye ait tarım arazilerinde yetiştirilen enginar, şevketibostan, deniz fasulyesi, deniz börülcesi gibi yöresel lezzetler, yüzde yüz doğal olarak yetiştiriliyor ve Efeler Belediyesi’ne ait Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikasın’da konserve haline getiriliyor. Paketlenen ürünler gerekli kontrollerden geçtikten sonra vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor. İnternet sitesi üzerinden yapılacak alışverişlerle birlikte Efeler’in yöresel lezzetlerinin tüm Türkiye’ye ulaştırılması hedefleniyor.

Online satış sitesinin aktif hale gelmesi ile beraber ilk siparişi Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay gerçekleştirdi. Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile tüm vatandaşları kadın emeğini ve yöresel lezzetleri desteklemek amacıyla satın alım yapmaya davet eden Başkan Atay, “Belediyemize ait online satış mağazamız efelerpazari.com üzerinden ilk satın alımı gerçekleştirdim. Şimdi sıra sizde. Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikamızda konserve haline getirdiğimiz Yüzde 100 doğal ürünlerimiz efelerpazari.com’da sizleri bekliyor. Türkiye’nin her yerinden sipariş verebilir, belediyemizin arazilerinde yetiştirdiğimiz yöresel lezzetlerimiz ile sofralarınıza renk katabilirsiniz” paylaşımında bulundu.