Efeler Kariyer Merkezi, 3 ayda 8 kişiye iş imkanı sağladı

Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kariyer Merkezi, iş arayanlara umut olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilen merkez, Efelerli işçi ve işverenleri bir araya getirerek köprü olmaya devam ederken, merkeze 3 ayda toplam 2 bin 103 kişi başvuru yaptı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efelerli vatandaşların işsizlik sorunlarına çare olabilmeyi amaçladıklarına dikkat çekerek Kariyer Merkezi’ne yapılan başvurular hakkında bilgi verdi.

Merkeze yapılan başvuruların her geçen gün arttığını ifade eden Başkan Atay; “Şu ana kadar 220 işveren firmamız başvuruda bulundu. 2 bin 103 vatandaşımız da iş bulabilmek için merkezimize üye oldular. Kariyer Merkezimizde şuan 190 adet aktif ilanımız bulunmaktadır ve açıldığı günden bu yana toplam 8 kişiye iş imkanı sağlamış olduk. Bu sayı umarız ilerleyen günlerde daha da artar. Hep beraber mutluluk duyarız” dedi.