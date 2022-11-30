Efeler, kapanan Alatepe Yayla yolunu açtı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla, yayla yolları dahil olmak üzere yağışlarla kapanan veya ulaşımı zorlaşan tüm yollar belediye ekiplerinin yoğun mesaisi ile açılıyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları yol açma çalışmalarıyla ilçenin yüksek bölgelerindeki kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşların mağduriyetini önlüyor. Efeler’de son zamanlarda etkili olan yağış nedeniyle kapanan Alatepe Mahallesi’ndeki yayla yolu Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışması sonucu açıldı. Söz konusu yayla yolunu sıklıkla kullanan Alatape mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a ve belediye ekiplerine çalışmalar için teşekkür etti.