Efeler Belediyesi’nin Tiyatro Atölyelerine yeni dönem başvuruları başladı

Efeler Belediyesi’nin sanat yuvası Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) Tiyatro Atölyeleri yeni dönem çalışmalarına başlıyor.

Geleceğin Şükran Güngör’lerini, Hidayet Sayın’larını ve Yalçın Dinçer’lerini yetiştirmeyi hedefleyen EBŞT, kentin tiyatro alanındaki tarihsel birikiminden faydalanarak geleceğe yönelik projeler gerçekleştiriyor.

Çalışmalarına başladığı dönemden bu yana birçok genç ve yetişkine tiyatro eğitimleri veren EBŞT, yıl boyunca gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri, sahnelediği oyunlarla kentin sanat yaşamına dinamizm kazandırmanın yanında, katıldığı ulusal ve uluslararası birçok festival ve buluşmalarda Efeler’i temsil ediyor.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatrosu Atölyeleri genç ve yetişkin grupları 2022-2023 dönemi başvuruları 26 Eylül - 28 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Atölyelere katılmak isteyenler başvurularını, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne veya Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’ne yapabilecek.

Başvurular tamamlandıktan sonra her atölye için, alanında uzman jüri üyeleri gözetiminde sınav gerçekleştirilecek ve kazananlar EBŞT Tiyatro atölyelerinde eğitimlerine başlayabilecek. Seçilenler, şehir tiyatrosu eğitmenleri tarafından temel oyunculuk ve temel tiyatro eğitimi aldıktan sonra yıl içerisindeki çalışmalarda görev alabilecekler.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi ile ilgili görüş ve düşüncelerini dile getiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay "Göreve geldiğimizden bu yana şehir tiyatromuz yıl boyunca çocukları ve yetişkinleri tiyatroyla buluşturuyor. Birçok sosyal sorumluluk projesine sanatsal katkı sunuyor. Tiyatro eğitimi bireylerin yaşamlarına çok olumlu katkılar sağlıyor. Tiyatroya ve sanata ilgili Efelerli vatandaşlarımızı yeni dönemde de tiyatro atölyelerine bekliyorum." diye konuştu.