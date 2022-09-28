Efeler Belediyesi’nden okullara ödül

Efeler Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) iş birliğiyle düzenlenen Okullar Arası Atık Pil Toplama Kampanyası’nda en çok pil toplayan okullara Efeler Belediyesi tarafından hediyeler verildi.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nin, her yıl ülke genelindeki belediyelerle iş birliği içinde gerçekleştirdiği Okullar Arası Atık Pil Toplama Kampanyası’nın sonuçları açıklandı. Projeye katılan ilçeler arasında Aydın’da en çok atık pil toplayan ilçe Efeler oldu. İlçedeki 20 okulun katıldığı kampanyada Ticaret Odası İlkokulu birinci, Özel Aydın Bil Koleji ikinci, Yörük Ali Efe İlkokulu ise üçüncü oldu. Efeler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli ilk üçe girme başarısı gösteren okulları ziyaret ederek Robotik STEM seti ile futbol, basketbol ve voleybol toplarından oluşan top seti hediyelerini okul yönetimlerine takdim etti.