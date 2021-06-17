Efeler Belediyesi’nde yerinde aşı uygulaması

Efeler Belediyesi personeli Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan yerinde Kovid-19 aşı uygulaması kapsamında aşılanmaya başladı.

Henüz aşı randevusu almamış olan Efeler Belediyesi personeli kendilerine dağıtılan formları doldurduktan sonra, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı muayene odasında sırayla aşılarını oluyor.

Mesai saatinin başlaması ile birlikte aşılama uygulamasının başladığını belirten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Koronavirüse karşı yapılan mücadelede bugün belediye personelimize yönelik aşılama uygulamasına başlandı. Titizlikle çalışmalarını gerçekleştiren Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Dünyaca mücadele ettiğimiz koronavirüse karşı Efeler Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Alınan maske, mesafe, hijyen tedbirleri ve koordineli aşılama ile bu salgını en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyorum.” dedi.