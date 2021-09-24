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Efeler Belediyesi, yol çalışmalarına hız verdi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kenti daha modern bir görünüme kavuşturabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

AYDIN 24.09.2021, 17:24
Efeler Belediyesi, yol çalışmalarına hız verdi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kenti daha modern bir görünüme kavuşturabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Atay’ın talimatıyla mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda görev alan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bugünkü çalışma adresleri Efeler Mahallesi 2296 Sokak, Mimar Sinan Mahallesi 2383 Sokak ve Kemer Mahallesi Kemer AYKO evleri çevresiydi. Ekipler, iş makinesi ile bozulan yolların eskimiş taşlarını söküp, yeni parke taşı döşeme işlerini gerçekleştirdi. Efeler Belediyesi’nin yol yapım ve bakım-onarım çalışmalarının, periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi.

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