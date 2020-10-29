Efeler Belediyesi yeşil alana zarar veren çalışmayı durdurdu
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI (TCDD) ADINA ÇALIŞAN BİR TAŞERON ŞİRKET, MİMAR SİNAN MAHALLESİ'NDEKİ BİSİKLET YOLU ÜZERİNDE YAPTIĞI ÇALIŞMAYLA ALANDA TAHRİBATA SEBEP OLDU. EFELER BELEDİYESİ'NİN SORUMLULUK SAHASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İZİNSİZ ÇALIŞMA, ZABITA EKİPLERİNCE DURDURULDU.
Aydın’da Efeler Belediyesi, Devlet Demiryolları adına çalışan bir taşeron şirketin faaliyetini, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bisiklet yolu üzerinde tahribata sebep olduğu gerekçesi ile durdurdu.
Efeler Belediyesi Zabıta ekiplerince durdurulan çalışma ile ilgili açıklama yapan Efeler Belediyesi, "Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kentteki ulaşıma alternatif bir çözüm önerisi olarak sunduğu bisiklet yolu, sorumsuzca gerçekleştirilen bir çalışma ile zarar gördü. TCDD’nin yapım işini üstlenen taşeron firmanın iş makinası, Mimar Sinan Mahallesi’nden başlayarak tren yolu boyunca uzanan bisiklet yolunu kapatıp alanda çalışma yaptı. Tren yolundan geçirilecek elektrik kablosu için bisiklet yoluna çıkan yüzlerce kiloluk araç, ağırlığı ile hem yolun zeminine hem de yol kenarındaki yeşillik alana zarar verdi. İhbar üzerine saat 11.30’da izinsiz çalışmanın yapıldığı alana giden Efeler Zabıtası, tespit tutanağı tutup çalışmayı durdurdu" denildi.
Yeni yapılan bisiklet yolunda sorumsuzca bir çalışma ile tahribata neden olunduğu ve konuyla ilgili işlem yapılacağı belirtildi.
|İmsak
|05:59
|Güneş
|07:25
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:43
|Akşam
|18:11
|Yatsı
|19:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3