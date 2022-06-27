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Efeler 09 SFK Aktaş’a emanet

Önümüzdeki dönem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.Lig’de mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK), yeni sezonun hazırlık çalışmaları çerçevesinde Teknik Direktörlük görevine Cemil Aktaş’ı getirdi.

AYDIN 27.06.2022, 14:05
Efeler 09 SFK Aktaş’a emanet

Önümüzdeki dönem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.Lig’de mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK), yeni sezonun hazırlık çalışmaları çerçevesinde Teknik Direktörlük görevine Cemil Aktaş’ı getirdi.

Efeler 09 SFK’nın Genel Koordinatörü Seçkin Topçu ve Futbol Şube Sorumlusu Uğur İşitman’ın gerçekleştirdiği görüşme sonrasında anlaşma sağlandı. Takımın yeni Teknik Direktörü 53 yaşındaki Cemil Aktaş daha önce Gençlerbirliği altyapısında görev yapmasının ardından; Ankara Şekerspor, Hacettepe, Etimesgut Belediyespor, Uşakspor, Vanspor FK ve Ankara Demirspor takımlarında çalıştı. Efeler 09 SFK’dan yapılan açıklamada, "Yeni hocamız Cemil Aktaş’a hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

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