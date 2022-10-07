Efe Bakkal’ın ikincisi açılıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, seçim vaatlerinden biri olan Efe Bakkal’ın ikincisinin açılışını yapmaya hazırlanıyor.

Başkan Atay’ın Efeler halkına söz verdiği projelerden ‘Efe Bakkal’ın ikincisi, Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Menderes Park’ta 12 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’de gerçekleşecek açılış töreni ile hizmete başlıyor. Efe Bakkal’ın marketlere veya bakkallara rakip olmadığını daha önce de belirten Başkan Atay, nostalji olarak çocukluklarındaki mahalle köşelerinde bulunan bakkalların anısına ‘Efe Bakkal’ ismini seçtiklerini ifade etmişti.

Efeler Belediyesi’ne ait tarım arazilerinde yetiştirilen yöresel ürünlerin Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikasında konserve haline getirildiğini belirten Başkan Mehmet Fatih Atay, “Efe Bakkal’a büyük önem veriyoruz. Efeler’in kadınlarının emeğini burada halkımızla buluşturuyoruz. Efe Bakkal’da yalnızca bizlerin ürettiği veya işlediği ürünler değil, Türkiye’nin dört bir yanından kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin ürünleri de yer alıyor. Bunların hepsi %100 doğal ürünler. Şimdi efelerpazari.com online satış sitemizi de aktif hale getirdik. İnternet sitemiz üzerinden Türkiye’nin her yerine enginar, şevketi bostan, deniz fasulyesi, deniz börülcesi gibi yöresel lezzetlerimizi göndereceğiz. Bu ürünleri ve çok daha fazlasını ise Efe Bakkallarda bulabileceksiniz. Birincisini açtığımız zaman söz vermiştik, ikincisini Menderes Park’ta hizmete açacağız diye. Şimdi bu sözümüzü de yerine getiriyoruz. Ben tüm vatandaşlarımızı Efe Bakkal’ımızın ikincisinin açılışına, Efeler’in emekçi kadınlarının emeğini görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.