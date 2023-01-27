Dijital Göçebelerin yeni adresi ‘Kampinova’ olacak

Kuşadası Belediyesi, Türkiye’nin önemli sivil toplum kuruluşlarından Habitat Derneği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yaşama geçireceği ‘Kampinova’ isimli projeyi şehre kazandırmak için düğmeye bastı. Kuşadası’nı çağın yeni turist tipi ‘dijital göçebeler’ ile tanıştıracak olan Kampinova’nın yapımına, Davutlar Mahallesi’nde bulunan Sevgi Plajı’nda başlanıyor.

Kuşadası Belediyesi, koronavirüsle birlikte değişen turizm ve eğitim anlayışına uygun olarak tasarladığı ‘Kampinova’ projesini şehre kazandırmak için 1 Şubat’ta yapım çalışmalarına başlıyor. Davutlar Mahallesi’nde bulunan Sevgi Plajı’ndaki 13 bin metrekarelik alan üzerine Habitat Derneği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde inşa edilecek olan Kampinova, pandemi döneminde ortaya çıkan, zamana ve belli bir mekâna bağlı kalmaksızın dijital ortamda çalışmalarını yürüten ve “dijital göçebeler” olarak adlandırılan insanlar için özel olarak tasarlandı.

Farklı deneyimler bir arada

Eğitim, atölye, çadır, spor, etkinlik, sahne, gösteri, dinlenme, ortak çalışma alanları ve bungalov evler ile sosyal tesislerin bulunacağı Kampinova, misafirlerine doğanın içinde inovasyon odaklı bir çalışma imkanı sunacak. Aynı anda yaklaşık 260 kişinin konaklayabileceği Kampinova’ya gelen dijital göçebeler ayrıca kendileri için düzenlenecek çeşitli etkinlik ve festivallere katılma fırsatı bulacak. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ‘Genç Dostu Şehirler Fikir, Proje ve Uygulama Yarışması’nda ödüle layık görülen Kampinova’da, Y ve Z kuşağının talepleri ile, dijital çağın gereklerine uygun eğitimler de düzenlenecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nisan ayı içerisinde bitirilmesi planlanan projeyle ilgili Ada Camping’de birim müdürleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve ARYA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tümer Apaydın ile bir araya geldi. Toplantıda, Sevgi Plajı’ndaki 13 bin metrekarelik alanda yaşama geçirilecek projenin son haliyle ilgili fikir alışverişinde bulunan Başkan Ömer Günel, daha sonra ilk etapta yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

‘Yeni turizm anlayışının merkezi olacak’

Kuşadası’nın sahip olduğu doğal güzellikler sayesinde Kampinova tarzı projelere ev sahipliği yapmaya çok uygun bir şehir olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Dünyamız pandemiyle birlikte farklı bir sürece girdi. Bu süreçte değişen turizm alışkanlıklarına uygun olarak ilk önce Ada Camping isimli kamp ve karavan alanımızı yaptık. Şimdi de zamana ve mekana bağlı kalmaksızın dijital göçebe olarak çalışanlar için Kampinova isimli projemizi gerçekleştiriyoruz. Nisan ayı içerisinde bitirerek açmayı planladığımız Kampinova ile Kuşadası’na farklı bir çekim merkezi daha kazandırmış olacağız. Böylece yeni turizm anlayışından aldığımız payı daha da artıracağız” diye konuştu.