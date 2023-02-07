Didim’den deprem bölgesine yardım eli

Kahramanmaraş’ta dün sabah saat 04.17’de 7,7 saat 13.24’te de 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Deprem; ülkenin birçok noktasından hissedilirken, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Depremin yaralarını sarmak amacıyla ülkenin birçok yerinden deprem bölgesine yardımlar gönderilirken, Didimlilerde yardım için seferber oldu.

Didim Belediyesi’nin çağrısı üzerine yardıma koşan Didimli vatandaşlar Belediye bahçesine kurulan Toplama ve Afet Koordinasyon Çadırı’na battaniye, elektrikli ısıtıcı, hijyenik ped, çocuk bezi, kuru gıda, el feneri, powerbank, su, kışlık giyim olmak üzere çeşitli türde malzeme yardımında bulundu. Yapılan yardımlar kolilere koyulup araçlara yerleştirilerek gönderilmeye hazır hale getirildi.

Didim Belediyesi’nin çağrısı üzerine yardım için seferber olan Didimli vatandaşların desteği ile gün içerisinde 79 çuval çocuk bezi, ıslak mendil, hijyenik ped, 55 paket süt, 92 koli kuru gıda, 105 çuval kışlık giyim, 236 adet battaniye, 6 koli gıda malzemesi, 70 adet ısıtıcı olmak yüzlerce yardım malzemesi toparlandı.

Toparlanan malzemeler Didim Belediyesi görevlileri tarafından 2 tıra yüklenip yola çıkarılırken, malzemelerle birlikte Didim Belediyesine ait iş makineleri de deprem bölgesine gönderildi.

El ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde yaraların sarılacağını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Kahramanmaraş’da gerçekleşen 2 büyük deprem Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerde büyük bir yıkıma yol açtı. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Başkan Atabay, “Ülkemizi derinden etkileyen deprem karşısında Didim halkı olarak tek yürek olup yardım kampanyası başlattık. Destekte bulunan vatandaşlarımıza dayanışma ve yardımseverlikleri için çok teşekkür ederim. Didimlilerin desteği ile topladığımız yardımlarımız yola çıktı. Kalbimiz ve desteğimiz bölge halkı ile birlikte, bu zorlu süreci hep beraber atlatacağız" ifadelerini kullandı.