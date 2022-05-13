Didim’de yabancılar “Festival” projesinde buluşacak

Aydın’ın Didim ilçesinde İlçe Göç idaresi Müdürlüğü ve Didim Kent Konseyi öncülüğünde ilçede yaşayan yabancılarla birlikte yapılması planlanan festivalle ilgili ön toplantı düzenlendi.

Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, “Göç idaresinin yaptığı tespit sonucu 50’nün üzerinde bir ülke vatandaşının Didim’de yaşaması bizlere mutluluk veriyor. 38 ülke temsilcisinin daha da artacağına eminiz. Ortak yaşamın Türkiye ve uluslararası ülkelere mesaj vermek adına bir proje olduğunu söylemek istiyoruz. Didim’in barış ve kardeşlik şehir olduğunu, bu ilkeler doğrultusunda da ortak yaşamı belirten bir proje olduğunu tekrar belirtmek istiyoruz. Ülkelerle ortak bir alanda buluşarak kendi kültürlerini, sosyal yaşamlarını, yiyecek kültürleri yansıtmalarını sağlayacağız. Gastronomi alanında çalışmalarımızı başlattık.. Bundan sonraki süreçte projeyle ilgili aktif bilgilendirme yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz“ dedi.

“The World Love Didim” Dünya Didim’i seviyor sloganıyla hazırlanan festivalin logosu ve içeriği konusunda katılımcıların görüş ve önerileri alınırken, ilerleyen günlerde içerikle ilgili toplantıların süreceği öğrenildi.