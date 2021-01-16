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Didim’de trafik kazası: 1 ölü
Aydının Didim ilçesinde meydana gelen kazada ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
AYDIN 16.01.2021, 18:15
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Aydının Didim ilçesinde meydana gelen kazada ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.Kaza: Didim-Söke yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim’e bağlı Yeşiltepe mevkiine beyaz eşya servisi için çağrılan Eray Akaya (24) yönetimindeki 09 YN 841 plakalı ticari servis aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu Polise ve Sağlık ekiplerine bildirdi. 112 sağlık ekiplerinin incelemesinde araç sürücüsü Eray Akkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, araçta bulunan mesai arkadaşı Erkan Ergün (48) yaralı olarak Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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