Didim’de kumar operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 13 şahsa 16 bin 600 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Altınkum Mahallesi’nde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen bir işyerinde kontrol ve denetim yaptı. Yapılan denetimde, işyerinin dışarıya bakan pencerelerinin perdeyle kapalı olduğu, dış çevreye bakan kamerasının olduğu, iş yeri içerisinde kahvehane benzeri ortamın olduğu, 4 şahsın kağıt oynadığı, masada paraların bulunduğu tespit edildi. Ayrıca işyeri içerisinde bulunan 9 şahsa da Kovid -19 tedbirlerine aykırılıktan gerekli tutanak tutuldu. Toplam 13 şahsa Kumar Oynamaktan ve Hıfzısıhha Kanunun 282. Maddesini ihlalden toplamda 16.600 TL İdari Para cezası uygulandı.