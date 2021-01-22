Didim’de İlçe Afet Yönetim Merkezi toplantısı gerçekleştirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde Kaymakam Halil Avşar başkanlığında ’İlçe Afet Yönetim Merkezi Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Didim Kaymakamlığı’ndan düzenlenen toplantıya Didim Kaymakamı Halil Avşar başkanlık etti. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Onur Çark, daire amirleri ve muhtarlar katıldı. İlçede olası bir afete karşı alınan önlemler ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunularak Kaymakam Avşar bilgilendirildi. Avşar, her zaman afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ederek çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.