Didim’de akılalmaz saldırı

Aydın’ın Didim ilçesinde kafede oturan bir gruba silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli motosikletiyle kaçmaya çalışırken, saldırıya uğrayanların takip ettiği motosiklet sürücüsü geçirdiği kaza sonrasında hayatını kaybetti.

Olay, Didim ilçesi Çamlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçedeki bir kafede oturan 6 kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Meydana gelen saldırıda bir kadın ayağından yaralandı. Şüpheliler, motosikletle kaçmaya çalıştığı esnada, kafedeki gruba ait olduğu öğrenilen araca yaklaşık 7 el ateş ederek kaçtı. Olayın ardından gruptakiler otomobile binerek motosikletli kişiyi kovalamaya başladı. Kovalama sırasında Aytepe Caddesi mevkiinde otomobil ile motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil, park halinde bulunan 3 araca çarpmasının ardından bariyere çarparak durabildi.

Motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, otomobilde hafif yaralananlar ise hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince başlatılan çalışma sonrasında yaralı halde kaçan otomobildeki bir kişi de polis tarafından yakalandı. Yaralı halde yakalanan şüpheli ile silahlı saldırıda vurulan kadının durumlarının ağır olmadığı öğrenilirken, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün üzerinde çelik yelek bulundu. Motosiklet sürücüsünün üzerinden kimlik çıkmazken, emniyet güçleri olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.