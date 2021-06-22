Didim’de 862 litre etil alkol ele geçirildi

İzmir’den Aydın’ın Didim ilçesine yüklü miktarda etil alkol sokulacağı üzerine harekete geçen emniyet güçleri durdurdukları iki ayrı araçta 862 litre etil alkol yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Didim’e yüklü miktarda etil alkol geleceği ihbarı üzerine harekete geçen Didim emniyeti, Akbük uygulama noktasında iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramadan ise 5 litre ve 2 litrelik olmak üzere toplam 862 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili göz altına alınan T.D ve T.C adlı şüphelilere adli işlem yapıldı.