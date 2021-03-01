Didim Devlet Hastanesi ek binasının ihale sözleşmesi bu ay yapılacak

AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Didim Devlet Hastanesi için yapılacak 75 yataklı ek bina için Mart Ayı’nın ilk haftasında ihale sözleşmesinin yapılacağını açıkladı.

Didim Devlet Hastanesi’nin 75 yataklı ek binası için son açıklama İlçe başkanı Maşallah Subaşı’dan geldi. AK Parti İlçe başkanı Subaşı ek hastaneyle ilgili olarak ihale sürecinde sona gelindiğini belirterek “Didim Devlet Hastanemizi sağlık hizmet sunumunda güçlendirecek. 75 yataklı ek binanın ihale sürecinde sona yaklaşıyoruz. Sözleşmenin imzalanmasının ardından hızla inşaat çalışmalarına başlanacak. Aydın ilimizin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Didim ilçemizde son yıllarda mevcut devlet hastanemiz yetersiz kalıyordu. Kış aylarında yerleşik nüfusun giderek artmaya başlaması ve yaz aylarında ise oluşan nüfus yoğunluğuna karşın sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımız tarafından ilçemize yatırım kararı alınmıştı. Yapılan planlamayla mevcut Devlet Hastanemize 75 yataklı ek bina yapılmasına karar verilmişti. Projenin yatırım programına alınmasının ardından Hastanemize 75 Yataklı Ek Bina için ihale sürecine geçildi. 17 Şubat 2021 tarihinde ihale komisyon kararı onaylanarak tebliğ edildi. Mart Ayı’nın ilk haftası ise inşallah ihale sözleşmesinin imzalanmasını planlanıyor. Bu sürecin ardından inşaat çalışmalarına hızla başlanacak. Tüm sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek yeni hastanemiz ile Didim İlçemizin sağlık altyapısı güçlenecek, daha kaliteli hizmet verilebilecek. Nitelikli, konforlu hasta odaları, poliklinikler, tam donanımlı ameliyathaneler, son teknolojiye sahip tıbbi cihazlar ile hemşehrilerimize sağlık hizmeti sunulacak. İlçemize sağlanacak sağlık hizmetinin en önemli adımı olan 75 Yataklı Ek Hastane Binası Projesi’nin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.