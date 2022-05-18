Didim Belediyesi’nin ektiği buğdaylar hasada gün sayıyor

Didim Belediyesi tarafından 74 dönümlük araziye ekilen buğdayların hasat edilmesine sayılı günler kala ilk toplanan başaklar Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a hediye edildi.

2021 yılının sonbahar mevsiminde Balat Mahallesi’nde bulunan 74 dönümlük araziye Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile ekimi yapılan buğdayların hasadına sayılı günler kaldı. Başkan Atabay, kent tarımını desteklemek ve Didimliler için ekimi yapılan buğdayları incelemek üzere tarlaya giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden konu hakkında bilgi aldı. Başkan Atabay’a inceleme gezisinde Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu da eşlik etti.

Buğday hasadına sayılı günler kala toplanan ilk buğday başakları, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a hediye edildi. Didim’e kazandırılmak üzere, Didim Belediyesi’nin yoğun uğraşları sonucu yetiştirilen buğdayların hasadının tamamlanmasıyla un üretimi yapılacağını ve bu unun Didimlilere dağıtılacağını söyleyen Başkan Atabay, "Didim’e kazandırmak üzere ekimini yaptığımız buğdayların hasadına artık sayılı günler kaldı. Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu finaline geldiğimiz bu çalışmamızda elde edeceğimiz buğdayları un olarak işleyecek ve patentli markamız olan ’Didyma’ etiketiyle vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Bizler Didim Belediyesi olarak Didimliler için çalışmaya devam edeceğiz. Burada emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ederim" dedi.