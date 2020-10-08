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Didim Belediyesi tablet dağıtımına devam ediyor

DİDİM BELEDİYESİ TABLET DAĞITIMINA DEVAM EDİYOR

AYDIN 08.10.2020, 09:58
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Didim Belediyesi tablet dağıtımına devam ediyor

Didim Belediyesi tarafından başlatılan tablet kampanyası kapsamında alınan tabletler dağıtılmaya başlandı.

Ülkemiz genelinde devam eden Korona virüs salgını dolayısıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda başlatılan uzaktan eğitimlere katılamayan, Didim’de yaşayan ihtiyaç sahibi öğrenciler için, geçtiğimiz günlerde Didim Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, öğrencilere tablet dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor.

İlçede yaşayan ve uzaktan eğitime katılamayan ihtiyaç sahibi öğrenciler Didim Belediyesi’ne gelerek tabletlerini Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın elinden aldı. Tek tek öğrencilerle sohbet ederek tabletlerini veren Başkan Atabay, çocuklarımızın pandemi döneminde eğitimlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için belediye olarak gereken desteği yapacaklarını belirtti.

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