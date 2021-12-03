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Didim Belediyesi engelli vatandaşları yemekte ağırladı

03 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Didim Belediyesi ilçede yaşayan engelli bireyler ve ailelerini öğle yemeğinde ağırladı.

AYDIN 03.12.2021, 17:05
Didim Belediyesi engelli vatandaşları yemekte ağırladı

03 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Didim Belediyesi ilçede yaşayan engelli bireyler ve ailelerini öğle yemeğinde ağırladı.

Didim Belediyesi Barış Kafeteryada düzenlenen öğle yemeğine Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, Didim’de yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Yemek öncesi masaları gezen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, engelli vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sorunları dinledi.

Etkinlik öncesi konuşma yapan Didim Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, “Derneğimiz 15 yıldır burada faaliyet gösteriyor. Didim’de engellilerimizin sorunlarını çözme konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Pandemi döneminde engellilerimize hem maddi yardım, hem gıda yardımında bulunduk. Dernek olarak, Engelli vatandaşlarımıza akülü ve manuel sandalye desteği sağladık. Didim’deki engellilerimizin yaşadığı sorunları bir nebze çözmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “03 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz programa hepiniz hoş geldiniz, Yasal düzenlemelerdeki eksiklik, yeterli olmayan bir takım çok daha evvelden çıkmış olan kanunların, bazen bizimde elimizi kolumuzu bağlamasından dolayı, bizde belki olmamız gereken noktada olamıyoruz. Ama inşallah bu aralar televizyonlarda çok sık duyduğumuz gibi “Geliyor gelmekte olan” geldiği zaman bu eksiklerin hepsini gidereceğiz. Ankara bunları hallettikten sonra, sahada bizler derneklerimizle beraber, gönüllü çalışan dostlarımızla, arkadaşlarımızla beraber, bu yasal düzenlemelerden aldığımı güç ve yetki ile eksik olan şeylerin yerine yenilerini koyarak, eksiklikleri giderme konusunda azimle çalışacağız.” dedi.

Başkan Atabay, konuşmasının devamında, “Bu farkındalık gününde emeği geçen herkese, tüm ailelere teşekkür ediyorum. Yüklendiğiniz görev, yüklendiğiniz sorumluluk çok fazla hepimiz farkındayız. Belki ihtiyacını olduğu noktalarda veya olması gerektiği kadar yanınızda olamıyoruz. Bizleri mazur görün, affedin. Ama emin olun ki sizlerle beraber el ele kol kola verip daha iyi günler için, daha güzel günler için çalışacağız, biz buna hazırız ve hazır olmaya da devam edeceğiz. Yaptığımı çalışmalardan dolayı başta Didim Yöresi Engelliler Derneği Başkanımız Bedri beye teşekkür ediyorum. Ben katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberliğin her zamanda devam etmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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