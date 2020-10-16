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Didim Belediye Kavşağı’ndaki çalışmalarda sona gelindi

DİDİM BELEDİYE KAVŞAĞI’NDAKİ ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

AYDIN 16.10.2020, 10:26
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Didim Belediye Kavşağı’ndaki çalışmalarda sona gelindi

Didim’i modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek adına Didim Belediyesi ekipleri ilçe genelinde peyzaj çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kenti estetik bir görünüme kavuşturmak adına Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında Didim Belediyesi önünde bulunan Belediye Kavşağında yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdüren ekipler tarafından belediye kavşağının peyzajında mavi beyaz taşlar kullanılırken, 4 adet bodur palmiye ağacı dikimi gerçekleştirildi. Yapılacak olan Led aydınlatma ve çiçek ekimi ile çalışmalar önümüzdeki günlerde sona erecek.

Didim’i peyzaj alanında marka bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Peyzaj çalışmalarımız ile kentimize görsel bir estetik kazandırıyoruz” dedi.

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