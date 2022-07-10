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Didim Amfitiyatro, etkinliklerin yeni merkezi oldu

Didim Amfitiyatro, açıldığı günden bu yana kültür ve sanat etkinliklerinin yeni merkezi olurken, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın konuk olduğu özel bir televizyon programına da ev sahipliği yaptı.

AYDIN 10.07.2022, 16:40
Didim Amfitiyatro, etkinliklerin yeni merkezi oldu

Didim Amfitiyatro, açıldığı günden bu yana kültür ve sanat etkinliklerinin yeni merkezi olurken, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın konuk olduğu özel bir televizyon programına da ev sahipliği yaptı.

Özel bir televizyon kanalının haftalık yayınlanan programı, bu hafta Didim Amfitiyatro’da gerçekleştirildi. Canlı olarak yayınlanan programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’de kültür ve sanatın yeni merkezi Didim Amfitiyatro, özel bir televizyon programına ev sahipliği yaptı. Programın konukları ise Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve halk müziğinin sevilen sanatçısı Fuat Saka oldu.

Sabahın erken saatlerinde başlayan program boyunca Fuat Saka ve Didim’in yerel sanatçılarının eşsiz ezgileri Didim Amfitiyatro’da yankılandı. Didim Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gerçekleştirdiği gösteri ise izleyenlerden büyük beğeni topladı. Didim Amfitiyatro’nun yeşil alanında gerçekleştirilen programı yüzlerce vatandaş canlı olarak takip ederken yayının izlenmesi on binlere ulaştı.

Programda konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Program öncesinde program ekibi ile dünyaca ünlü kehanetler merkezi Apollon Tapınağı’nı gezen Başkan Atabay, tapınak hakkında bilgi vererek Didim’i tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarının süreceğini söyledi. Didim’i daha yaşanılabilir bir kent yapmak için Didim Belediyesi olarak yoğun şekilde çalıştıklarını söyleyen Başkan Atabay’ın sözlerini vatandaşlar ayakta alkışladı.

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