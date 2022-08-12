Didim Altınkum Yazarlar Fesitvali’ne Didimlilerden yoğun ilgi

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Altınkum Yazarlar Festivali’nde usta yazarlar kitapseverler ile buluşmaya devam ediyor.

Festivaller kenti Didim, VegFest ve Lavanta Festivali’nin ardından Didim Belediyesi tarafından düzenlenen bir festivale daha ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 18’inci kez kapılarını açan Altınkum Yazarlar Festivali, adını altın renkli kumlarından alan, dünyaca ünlü Altınkum Plajı’nın hemen yanı başında bulunan Yalı Caddesi üzerinde tüm hızıyla devam ediyor. Birçok ünlü yazarın ve sanatçının katıldığı festivalde vatandaşlar, usta yazarlar ile buluşarak tanışma ve kitaplarını imzalatma şansına erişiyor.

1 Ağustos’ta kapılarını açan ve 15 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek olan festivale Didimli vatandaşların yanı sıra kente tatil amacıyla gelen binlerce yerli ve yabancı turistte yoğun ilgi gösterdi. Festivalde şimdiye kadar yazarlar Nihat Behram, Atilla Sarp, Hayri Kandemir, Ali Kaya, Vehbi Bardakçı, Ali Yaman, Nalan Aktaş, Saygı Öztürk, Gülsüm Coşkum, Nalan Tuntaş, Can Coşkun, Murat Ağırel, Kahraman Tazeoğlu, Sinan Akyüz, Serhat Yabancı, Haydar Ersöz, Erdoğan Aydın, Faik Bulut, M. Cemil Kılıç, A. Sırrı Özbek, Serdar Öktem, Niyazi Özkan, Recep İhsan Eliaçık, Birgül Evren, Duygu Taylan ve Mine Özbek ile Deniz Gezmiş’in abisi, Yazar Bora Gezmiş, ünlü sinema oyuncusu ve Yazar İlyas Salman, yönetmen ve Yazar Nebil Özgentürk, eski CHP Milletvekili ve Yazar Mustafa Balbay ile CHP Mersin Milletvekili ve Yazar Ali Mahir Başarır Didimlilerle buluştu.

18. Altınkum Yazarlar Festivali’nde Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, usta kalemleri yalnız bırakmadı. Festivale Başkan Atabay’ın yanı sıra Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener ile CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener de katılım sağladı.

Hayranları ile fotoğraf çektiren yazarlar, etkinliğin devamında Didim Belediyesi tarafından yapılan plaketlerini Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın elinden aldı.