Yunanistan açıklarında meydana gelen 6 şiddetindeki deprem Aydın’da da hissedildi.

AFAD verilerine göre, Yunanistan Oniki Adalar civarında saat 08.32’de 6 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Aydın ve ilçelerinde de hissedildi. Aydın’da deprem nedeniyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.