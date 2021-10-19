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Deprem Aydın’da da hissedildi
Yunanistan açıklarında meydana gelen 6 şiddetindeki deprem Aydın’da da hissedildi.
AYDIN 19.10.2021, 08:49
Yunanistan açıklarında meydana gelen 6 şiddetindeki deprem Aydın’da da hissedildi.
AFAD verilerine göre, Yunanistan Oniki Adalar civarında saat 08.32’de 6 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Aydın ve ilçelerinde de hissedildi. Aydın’da deprem nedeniyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.