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Datça’da yaya geçidi uygulaması
IHAAW115258-GEN/29-09-2022
AYDIN 29.09.2022, 11:54
IHAAW115258-GEN/29-09-2022
- Datça’da yaya geçidi uygulaması
(Fotoğraflı)
Mehmet Ölmez
MUĞLA (İHA) - Muğla’nın Datça ilçesinde Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu etkinliği gerçekleştirildi.
Ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulanan yalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu etkinliği Datça’da da Kaymakam Mesut Çoban, İlçe Emniyet görevlileri ve Datça Kabaklarlı ilkokulu öğrencilerinin katılımıyla okul önündeki yaya geçidinde gerçekleştirildi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen etkinlikte durdurulan araç sürücüleri ve vatandaşlar bilgilendirildi.
(OD-Y)
29.09.2022 11:54:44 TSI
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