Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üniversite harçlarını kaldıran CHP değil, AK Parti iktidarıdır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li büyükşehir belediyelerinin gençlere hizmet gibi bir dertlerinin olmadığını belirterek “Toplam yurt sayımızı 850 bine çıkardık. Onların ellerinde büyükşehir belediyeleri var kaç tane yurt yapmışlar. Onlar öyle bir dertleri yok. Üniversite harçlarını kaldıran CHP değil, AK Parti iktidarıdır” dedi.

Aydın’ın Efeler ve Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen programın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) gerçekleştirilen programda 14 Mayıs’a dikkat çekerek “Cumhur İttifakı, 14 Mayıs’a gümbür gümbür yürüyor” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerden ilham aldıklarını belirtti. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li belediyelerin gençlere hizmet derdinin olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt sayılarını 850 bine çıkardıklarını ve gençlerin 27 milyar liralık endeks borcunu sildiklerini belirterek “Bay Kemal, senin CHP’li belediyelerin kaç tane yurt yaptı, neleri sildi?” dedi.

“Gençler, bu işi sizlerle bitireceğiz”

Gençlerin heyecanında 14 Mayıs zaferinin müjdesini gördüğünü ifade eden Erdoğan, “Demokrasinin ve milli iradenin şehri Aydın’da sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Böylesine muhteşem ve muazzam bir atmosferde gönüllerimizi buluşturmamıza vesile olan genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bay Bay Kemal de teröristlerle omuz omuza Ankara’dan İstanbul’a yürüdü. İşte fark bu. Bu kadar basit. 14 Mayıs’ta da, ben inanıyorum ki benim aziz milletim, bunlar nasıl 60’ta başta Menderes olmak üzere arkadaşlarını idama götürdüyseler biz bunlara demokrasi dersini inşallah sandıklarda vereceğiz. Sizlerin şu heyecanında, 14 Mayıs’ı tarihe altın harflerle kayıt olacak bir zaferin müjdesini görüyorum. Bu salonda yeter söz de, karar da, gelecek de milletindir, demek için sabırsızlanan bir gençlik görüyorum. Karşımda batılı efendilerinden aferin alabilmek için 40 takla atan mandacılara, özgüven dersi verecek cesaret abidesi bir gençlik görüyorum. Sizin tertemiz yüzlerinize baktıkça hep daha çok çalıştık. Ülkeye ve millete hizmet davamıza daha sıkı sarıldık. Durmak yok yola devam. Cumhur İttifakı olarak gümbür gümbür 14 Mayıs’a yürüyoruz. Siz bize ilham verdiniz. Bu doğrultuda son 20 yılda attığımız tarihi adımları sadece bir başlangıç kabul ediyoruz. Gençlerimizin hedeflerine mani olan hangi engel hangi zorluk varsa hepsini tek tek gidermekte kararlıyız. Bu anlayışla üniversite sayımızı 76’dan 208’e çıkardık” dedi.

“Kaç tane yurt yapmışlar”

Üniversite harçlarını tamamen kaldırarak hem ailelerin yükünü hafiflettiklerini hem de marjinal grupların istismar olanağını ellerinden aldıklarını vurgulayan Erdoğan; “Göreve geldiğimizde, gençlerimizin en büyük sıkıntılarından biri üniversite harçlarıydı. Şimdi üniversite harçları sorunu kaldı mı, hepsini kaldırdık. Bunu biz yaptık. Marjinal gruplar sokakları yakıp yıkıyordu bu harçlardan dolayı. Şimdi ben gençlere sesleniyorum. Bu harçları kaldıran CHP iktidarı değil, AK parti iktidarıdır. Biz üniversite harçlarını tamamen kaldırmak suretiyle hem bu örgütlerin istismar aracını ellerinden aldık, hem de ailelerimizin yükünü hafiflettik. Gençlerin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak yurtların toplam sayısı 190 ve yatak kapasitesi ise 182 bin civarındaydı Eylül ayında hizmete açtığımız 105 yeni yurt binası ile birlikte toplam yurt sayımızı 800’e yurtlarımızın yatak kapasitesini ise 850 bine çıkardık. Bunu biz yaptık, CHP değil, yanındakiler değil. Hadi ellerinde büyükşehir belediyeleri var. Kaç tane yurt yapmışlar. Onların öyle bir dertleri yok” şeklinde konuştu.

“Bay Kemal, sen neyi sildin?”

Ülke genelindeki 3,3 milyon gencin 27 milyarlık endeks borcunu sildiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yurtlarımızın donanımını otel konforuna yükselttik. Bu yıl yurtlarımıza yapılan yoğun başvuruya rağmen, hamdolsun yüzde 98 gibi rekor bir yerleştirme oranını yakaladık. Yurt ücretlerinde salgın döneminden bu yana herhangi bir artışa gitmedik. Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen sembolik yurt ücretleri ile tüm gençlerimiz bu imkandan faydalanabiliyor. Bunun yanında talep eden tüm üniversite öğrencilerimizi kredi veya burs imkanlarıyla destekliyoruz. Bu yılbaşı itibariyle üniversite öğrencilerimize, lisansta bin 250 lira, yüksek lisansta 2 bin 500 lira, doktorada 3 bin 750 lira kredi burs ödemesi yapıyoruz. Ayrıca yurtlarda kalan öğrencilerimize de aylık bin 800 lira beslenme yardımı veriyoruz. Geçmiş dönem kredi ödemeleri ile ilgili gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, 3,3 milyon gencimizin 27 milyar liralık endeks borcunu sildik. Bay Kemal, sen neyi sildin? Senin büyükşehir belediyelerinde acaba neler silindi?” diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.

“Gençlere inancım ve güvenim tam”

Tüm imkanlar ile gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Erdoğan; “Şimdi yeni bir adım attık ve Seyahatsever Genç projesiyle tatil dönemlerinde yurtlarımızın kapılarını 18-30 yaş arasındaki gençlerimize açtık. Geçen yıl 325 binden fazla gencimiz devletimizin yurtlarında ücretsiz olarak konaklayarak 81 ilimizi gönüllerince gezdi. Ülkemizin dört bir yanında gençlerimizi tematik kamplarda bir araya getiriyoruz. Bu yıl 15 farklı ilimizde 15 farklı temada hayata geçirilen kış kamplarının yedincisini dün itibariyle tamamladık. Bunların yanı sıra sporda, sanatta, eğitimde, sağlıkta, çalışma hayatında sayısız projeyi, eseri ve yatırımı devreye alarak sizlerin yanında olduk. İnşallah bundan sonra da Gençlik Merkezlerimizle, Genç Ofislerimizle, kamplarımızla, yurtlarımızla, burslarımızla, spor tesislerimizle ve diğer imkanlarımızla sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Gençler, ben sizlere inanıyorum, ben sizlere güveniyorum. 14 Mayıs’ta bu işi sizlerle beraber bitireceğimize olan inancım sonsuz. Yeter söz de, karar da, gelecek de gençlerindir” dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı. Mini bir konserin verildiği buluşmada, gençlerin tezahüratlarına karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte “Duyanlara duymayanlara” şarkısını söyledi.