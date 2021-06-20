banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

Çocuklar hastane korkusunu resimlerle aşacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği’nin duvarları çizgi film karakterleri çizilerek renklendirildi.

AYDIN 20.06.2021, 10:25
Çocuklar hastane korkusunu resimlerle aşacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği’nin duvarları çizgi film karakterleri çizilerek renklendirildi.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği duvarları Başhekimlik Planlama Birimi Personeli Ebru Alptekin tarafından renklendirilerek yeni bir görünüme kavuşturuldu. Duvarlara önce yapacağı objelerin taslaklarını çizen Alptekin, daha sonra karakterleri tek tek boyayarak renklendirdi. Tedavi gören hastalardan da olumlu geri dönüşler alınırken, personel ve refakatçiler renklendirilen duvarlar için Alptekin’e teşekkür etti.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
az bulutlu
banner493