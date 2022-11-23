Çine’de uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Aydın’ın Çine ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Çine’de sokakta uyuşturucu satanlara yönelik yürütülen soruşturmada, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Soğancılar Mezarlığı yanında durumundan şüphelenilen araçta ve araç içerisindeki 2 kişinin üzerinde arama yaptı. Araç içerisindeki Çine doğumlu M. A. ile S.A.’nın uyuşturucu kaydı bulunduğunu tespit eden ekipler, araçta arama yaptı. Yapılan aramada bir miktar metanfetamin ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. M. A. ile S.A. gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeye el konuldu.

Öte yandan Çine Hamitabat Mahallesi pazaryeri mevkiinde bulunan ışıkları açık bir işyeri sahibi V.U., şahısla görüşüldüğü esnada V.U.’nın dükkanına girerken ekipleri görerek elindeki uyuşturucuyu yere atan A.Y., isimli şahıstan 2 gram meteanfetamin ele geçirildi. Yanlarında bulunan A.E., isimli şahısla birlikte uyuşturucu madde alışverişi yaptıkları değerlendirilerek 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.