banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Cüneyt Özdemir: Size ne? Fatih Tezcan: I'm sorry my name is...
Cüneyt Özdemir: Size ne? Fatih Tezcan: I'm sorry my name is...

Çine’de onlarca dönüm ekili arazi alevlere teslim oldu

Aydın’ın Çine ilçesinde tarım arazilerinde meydana gelen yangın sonrası onlarca dönüm alan zarar görürken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

AYDIN 26.05.2021, 17:38
Çine’de onlarca dönüm ekili arazi alevlere teslim oldu

Aydın’ın Çine ilçesinde tarım arazilerinde meydana gelen yangın sonrası onlarca dönüm alan zarar görürken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir arazide çalışma yapan tarım aletinden çıkan kıvılcım kuru otları tutuşturdu. Rüzgarın da etkisi ile alevler büyük bir alana yayıldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Onlarca dönüm zirai alanda etkili olan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Yorumlar (0)
20°
açık