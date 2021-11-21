Çine’de feci kaza: 2 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Aydın-Muğla Karayolu Çine Söğütçük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AFT 456 plakalı motosiklet sürücüsü Söğütçük mevkiindeki viraja geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 2 genç yola savrularak ağır yaralandı. Motosiklet üzerinde bulunan gençlerden U.S.K.’nin bariyerlere çarpmanın etkisiyle kolu koptu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan gençler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.