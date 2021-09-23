CHP’li Vekil Tezcan’dan Kuşadası Belediyesi’ne tam not

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis (PM) Üyesi ve Aydın Millet Vekili Bülent Tezcan, bir dizi temasta bulunmak üzere Kuşadası’na geldi. Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte kentte yapım çalışmaları tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde inceleyen Milletvekili Bülent Tezcan, “Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin büyük bir uyum içerisinde çalıştığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Kuşadası bu iş birliği sayesinde 2,5 yıldır büyük bir değişim yaşıyor” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile bir araya gelerek kentte Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışmaları ile kültür, sanat ve teknoloji yatırımlarının yapıldığı alanlarda incelemelerde bulundu. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ile birim müdürlerinin de eşlik ettiği alan gezisinde Milletvekili Bülent Tezcan Ada Modern Sanat Galerisi, Ada Göl Mesire Alanı, Kampinova, eski Tariş arazisi üzerinde yapım çalışmalarının sürdürdüğü proje alanını, İkiçeşmelik Mahallesi, Ada Camping ile Kampinova ve Kuşadası İstasyon’u ziyaret etti.

CHP Milletvekili Bülent Tezcan’ın ilk durağı Kuşadası Belediyesi ile KUSAV iş birliğinde geçtiğimiz Haziran ayında kapılarını açan Ada Modern Sanat Galerisi oldu. Türkiye’den ve dünyadan 50 Türk illüstratörün 116 eserinin yer aldığı sergiyi gezen Milletvekili Bülent Tezcan, KUSAV Başkanı Levent Köylü’den Kuşadası’nda gerçekleştirilen kültür ve sanat faaliyetleri hakkında bilgi aldı. CHP’li Vekil Tezcan, Aydın’ın ilk modern sanatlar sergi salonu olma özelliğini taşıyan Ada Modern Sanat Galerisi’ni çok beğendiğini ifade etti.

“Dijital göçebelerin yeni adresi olacak"

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Ada Göl Mesire Alanı’nda da bir takım incelemelerde bulundu. Ardından Kampinova ve Kuşadası İstasyon’u ziyaret eden CHP’li Vekil Tezcan, Kuşadası Belediyesi’nin kenti pandemi ile birlikte ortaya çıkan yeni turizmin merkezi haline getirmek amacıyla Habitat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği iki proje hakkında Dernek Başkanı Sezai Hazır ile fikir alışverişinde bulundu. Kampinova ve Kuşadası İstasyon’un kent için büyük önem taşıdığına dikkat çeken CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Her iki projeyi de çok beğendim. Gençlere yönelik yapılan iki yatırım sayesinde Kuşadası dijital göçebe olarak adlandırılan kişilerin yeni adresi olacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin büyük bir uyum içerisinde çalıştığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Kuşadası bu iş birliği sayesinde 2,5 yıldır büyük bir değişim yaşıyor. Alan gezisinde Kuşadası’na çok önemli yatırımlar yapıldığını gördüm” dedi.

Kuşadası’na gösterdiği yakın ilgiden dolayı Milletvekili Tezcan’a teşekkür eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Bülent Tezcan, Kuşadası’ndan siyasete başlamış, en üst seviyelere kadar yükselmiş hepimize örnek olan önemli bir siyasetçidir. Fikirleri bizim için çok değerli. Kendisiyle yapım çalışmaları tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde inceledik. Sayın Milletvekilimiz Bülent Tezcan’ı sık sık kentimizde ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.