CHP’li kadınlar, şiddete “Hayır” dedi

Aydın’da CHP’li kadınlar Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ’Kadına Şiddete Hayır’ dedi.

25 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması düzenleyen CHP’li kadınlar, kadın şiddetine “Dur” dedi. CHP Aydın İl Başkanlığında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, kadınların mücadelesinin bugün de kendilerinin omuzlarında olduğunu ifade ederek, “Bu bilinçle, dünyaya ve ülkemize demokrasiyi, adaleti ve eşitliği getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, dünyadaki ve Türkiye’deki kadın hareketine ses katıyor, mücadeleyi birlikte büyütüyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olarak, “Alo Şiddet” hattını kurduklarını da hatırlatan Özdemir; “Yaşam en temel haktır diyerek projemize ‘Yaşam Hak’ adını verdik. ‘Alo Şiddet’ hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara, 7/24 ücretsiz destek hizmetleri verdik, vermeye de devam ediyoruz” dedi.

İktidara geldiklerinde kadınlara yönelik hazırlanan yol haritasının “Altı ayda altı kolaylık” başlığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklandığını sözlerine ekleyen Özdemir; “İktidara geldiğimizde kadına yönelik şiddetle mücadelemiz derhal başlayacak. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 81 ilden eş zamanlı olarak haykırıyoruz ve geliyor gelmekte olan diyoruz” dedi.