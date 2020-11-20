banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Sağanak ve kar geliyor!
Sağanak ve kar geliyor!
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu

Çengelköyspor yöneticileri herkesi şaşırttı

Nazilli Belediyespor-Çengelköyspor karşılaşmasında ve maç sonunda Çengelköyspor yöneticileri herkesi şaşırttı. Takımın yöneticileri olumsuz hal ve tavırlarına kameralara karşı da sürdürdü.

AYDIN 20.11.2020, 09:46
2
Çengelköyspor yöneticileri herkesi şaşırttı
banner422

Nazilli Belediyespor-Çengelköyspor karşılaşmasında ve maç sonunda Çengelköyspor yöneticileri herkesi şaşırttı. Takımın yöneticileri olumsuz hal ve tavırlarına kameralara karşı da sürdürdü.

Nazilli Belediyespor- Çengelköyspor karşılaşmasında rakip takım yöneticileri, Fair Play’e yakışmayan hareketlerde bulundu. Maç boyunca siyah-beyazlı yöneticilerle tartışan deplasman ekibi seyircilerini polis, protokol tribününden sağ kapalı tribüne aldı. Maç sonunda 2-0’lık yenilgiyi hazmedemeyen Çengelköylü futbolseverler, hem federasyon temsilcilerine hem de gazetecilere küfürler yağdırdı. Basın mensuplarına hareket çeken yöneticiler, futbola yakışmayan hareketler sergiledi.

Maç sonunda açıklamada bulunan Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, “Biz de gidiyoruz deplasmana ancak bunları yapmıyoruz. Bu şekilde agresif davranmasını anlayamadık. İstanbul’a gelin şuraya gelin buraya gelin diyorlar. Bu bir spor hareketleri yakıştıramadık” dedi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu