Çelikler Holding’den doğa dostu uygulama

Çelikler Enerji, binlerce fidanı doğayla buluşturmaya, bölge tarımına katkıda bulunmaya devam ediyor. Çelikler Jeotermal A.Ş. bölge üreticilerine 2 bin adet zeytin fidanı dağıttı.

Yerli ve yenilenebilir kaynakları enerjiye dönüştürerek milli ekonomiye önemli katkılar sağlayan Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Aydın’ın Kuyucak İlçesi Pamukören mahallesinde üreticilere fidan dağıttı. Geleneksel hale gelen ücretsiz fidan dağıtımını bu yıl da gerçekleştiren Çelikler Jeotermal A.Ş. bölge üreticilerine 2 bin adet zeytin fidanı dağıttı. Geçtiğimiz yıllarda da 10 bin adet zeytin, 5 bin adet incir fidanını yöre halkıyla buluşturup, bölge tarımına katkıda bulunan ve çiftçilere destek sağlayan Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. bundan sonraki yıllarda da fidan dağıtımını santrallerin bulunduğu bölgelerde çeşitlendirerek devam edeceğini bildirdi. Hedeflerinin ve misyonlarının doğa dostu enerjiyi halkla buluşturmak ve enerji açığını en doğal yoldan kapatmak olduğunu ifade eden şirket yetkilileri, santral sahalarında ve jeotermal kuyularında ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının devam ettiğini, yeşil enerji üretimine adına yakışır, çevreci ve ekonomik bir şekilde devam edeceğini belirttiler.