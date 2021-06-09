Çankırılı Şehit Karsavuranoğlu’nun adı Efeler’de yaşayacak

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Çankırılı Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu’nun adını Efeler’de yaşatacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Şehit Annesi Gülhanım Karsavuranoğlu’nun, oğlunun adının yaşatılmasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde basında yer bulan konuşmasının üzerine Gülhanım Karsavuranoğlu ile telefonda görüştü. Şehit Annesi’ni arayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu’nun adını Efeler’de bir parka vermek istediklerini söyledi. Duygu dolu sözlerle Başkan Atay ile konuşan Şehit Annesi, Başkan Atay’a teşekkür ederek, kendisine park açılışında birlikte olma sözü verdi.

“Haberlerde böyle bir konuyu izleyince içim burkuldu” diyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, şöyle konuştu: “Vatanı için şehit düşen kardeşlerimizin anısına sahip çıkmamız, onların adlarını yaşatmamız gerektiğini düşündük. Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu adına güzel bir park yapıp, yapacağımız parka kendisinin adını vermeye karar verdik. Gelecek meclisimizden bu konuyu geçireceğiz. Bu konunun şehitlerimizin adlarını yaşatma konusunda iyi bir örnek olacağı düşüncesindeyim”