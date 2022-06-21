Büyükşehir’in yaz konserleri devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, kentin farklı noktalarında Yaz Konserleri’ne tüm coşkusuyla devam ediyor. Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği Güzelçamlı Mahallesi konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Havaların ısınmasıyla birlikte güzel havaların keyfini çıkartan vatandaşların, açık hava etkinliklerine ilgisi artıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi de (ABB) yaz aylarında başladığı açık hava konserlerini kentin farklı noktalarında vatandaşların mahallelerine taşıyor. ABB Konservatuarı’nın sahne aldığı Yaz Konserleri’nin sıradaki adresi Güzelçamlı Mahallesi oldu.

Vatandaşlar eğlenceli şarkılarla eğlendi

Kültür ve sanat etkinliklerini vatandaşların mahallelerine taşıyan ABB Konservatuarı’nın oluşturduğu programda bir birbirinden güzel parçalar seslendirildi. Güzelçamlı konserine, genci yaşlısı yüzlerce vatandaş katıldı. Konser öncesinde çocuklara yüz boyama etkinliği yapıldı ve balonlar dağıtıldı. Unutulmaz eserlerin seslendirildiği konserde şarkılara coşkuyla eşlik eden vatandaşlar gece boyunca doyasıya eğlendi.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu’na konser teşekkürü

Renkli bir etkinlikte bir araya gelerek canlı müziğin keyfini çıkardıklarını belirten vatandaşlar, kültür sanat etkinliklerini mahallelerine taşıyan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.