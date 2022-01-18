Büyükşehir’in karla mücadelesi sürüyor

Sabahın erken saatlerinden itibaren Aydın’ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren şiddetli kar yağışına karşı hazırda bekletilen Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri ulaşımın sorunsuz sağlanması için kapanan yollarda çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarına Efeler, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Bozdoğan ve Karacasu ilçelerinde devam ederken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sürücüleri yola çıkmadan önce gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

Yurdun birçok bölgesini etkisi altına alan kar yağışı Aydın’ın da yüksek kesimlerinde görüldü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışının günlük hayata etkilerini en aza indirmek için çalışma başlattı. Kar yağışı Efeler, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Bozdoğan ve Karacasu ilçelerinde etkisini gösterirken ekipler yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler tarafından yollarda buzlanma tehlikesine karşı da tuzlama çalışması yapılıyor.

Başkan Çerçioğlu çalışmaların kar yağışının başlamasının hemen ardından başladığının bilgisini verirken yola çıkacak vatandaşları da olması muhtemel olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı. Ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını ifade eden Başkan Çerçioğlu, vatandaşların her türlü ihtiyaçları için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin "Hızlı Çözüm Merkezi" 444 40 09 numaralı hattı arayabileceklerini hatırlattı.