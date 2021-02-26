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Büyükşehir’den Otizmli çocuklara destek

Aydın’daki otizmli çocuk ve ailelerine destek olmak amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Otizm Destek Merkezi’ni hizmete açan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, otizmde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

AYDIN 26.02.2021, 15:35
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Büyükşehir’den Otizmli çocuklara destek

Aydın’daki otizmli çocuk ve ailelerine destek olmak amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Otizm Destek Merkezi’ni hizmete açan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, otizmde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Otizm Destek Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Efeler’in Adnan Menderes Mahallesi’nde düzenlenen açılış töreninde otizmde erken teşhisin önemine dikkat çekildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in de katılımıyla hizmete açılan merkezin açılış kurdelesini kesen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, merkezin otizmli çocukların topluma kazandırılması için önemli olduğuna dikkat çekerek merkezin hayırlı olmasını diledi.

“Otizm, hastalık değildir”

Merkezin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Otizm doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan bir farklılıktır. Otizm bir hastalık değildir. Üzülerek söylüyorum ki istatistiklere göre, 54 çocuktan 1’i otizmli, yani bizlerin bu konuya ciddi anlamda eğilmemiz gerekiyor. Otizm konusunda da çok uyanık olmamız gerekiyor. Çocuklarımıza ilk 3 yılında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Velilerimize sesleniyorum, otizmin en önemli belirtileri göz teması hiç olmuyor veya çok az oluyor, adıyla seslendiğimizde tepki vermiyor, konuşmada gecikmeler oluyor. Eğer çocuklarımızda bu belirtiler varsa en kısa zamanda uzman bir hekime gitmeleri gerekiyor. Çünkü otizmde erken teşhis ve erken eğitim çok önemli. Otizmin bir ilacı ve tedavisi yok. Sadece yoğunlaştırılmış eğitim. Uzmanlara göre haftada 40 saat eğitim. Eğer biz çocuklarımızın otizme yakalandıklarını erken teşhis edebilirsek ve iyi bir eğitim aldırabilirsek gerçekten çocuklarımız otizmden kurtulabilir. Bizler de buradan yola çıkarak bu merkezi açtık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“3 yıl vaktimiz var”

Erken teşhis için 3 yıl süre olduğuna dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel; “Bugün her 54 çocuktan 1 tanesi otizmli. Bunda iki faktör var artık aileler bilinçli olduğu için daha kolay teşhis edilebiliyor ama esas faktör kirlenen su, kirlenen hava, gıdaya ve suya karışan ağır metaller, stres ve bunun sonucunda ortaya çıkan otizmli çocuk sayısının 54’te 1’e düşmüş olması. Demek ki daha fazla otizmli çocuk sayısı artacak, devletin ve yerel yönetimlerin bu çocuklarımıza daha çok el uzatması gerekecek. Otizmli bir çocuk doğduğunda 3 yıl vaktimiz var. İlk 3 yıl içinde teşhis eder ve yoğun eğitime ne kadar erken başlarsanız, bunun ilacı tedavisi bu. Haftada 40 saat eğitim alınması lazım. Bunun altından hali vakti yerinde olan insanlar dışında altından kalkmak mümkün değil. Bu yükün altında ancak devlet ve elini uzatırsa yerel yönetimler kalkar. Eğer bir otistik çocuğu eğitmezseniz onu geri kazanmanız mümkün değil. 10 tanesinden 1’i dahilik derecesinde akıllı olabilen diğer 9’u da topluma kazandırılabilen bu çocuklar, eğitim yoksa hem kendileri ömürleri boyunca heba oluyorlar hem de aileleri için ciddi güçlükler yaşanıyor. Eğitilmeyen otistik çocukların ailelerindeki boşanma oranı yüzde 80. Yani zaten sebebi kesin bilinmeyen genetik yatkınlığın rol oynadığı düşünülen ama artan sanayileşme ile kötü hava koşulları ve çevrenin kirletilmesiyle de arttığına inanılan bu hastalık bide çocuğa annesi babası boşanmış bir birey olarak yeni bir yük getiriyor” dedi.

“Örnek göstereceğiz”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na örnek projesi dolayısıyla teşekkür eden Özel; “Normalde başka yerlere, çok daha popülist bir işlere para ayırabilecekken böyle bir meseleye para ayırmak, bir annenin yüreğinden geçebilecek, bir sosyal belediyeciliği özümseyebilmiş yöneticinin yüreğinden geçebilecek ve herhalde erkeklerden önce kadınların aklına gelebilecek bir iştir. Bu özelliklerin hepsinin de başkanda ve ekibinde vücut bulduğunu görüyoruz. Genel başkanımızın da dediği gibi bir belediye iyi bir iş yapıyorsa onu anlatmak yetmez onu bütün Millet İttifakı belediyelerine de örnek göstereceğiz. Burada çok iyi sonuçlar ve hayır duaları alınacak. Bu örnek proje, çocuğundaki farklılıktan ürken ve kendisini yalnız hisseden çok sayıda ailenin umudu olacak, yolunu aydınlatacak. Hepimiz bu projenin bir tanıtım elçisi olmayız” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in de katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Millet İttifakı Belediye Başkanları ve partililer katıldı.
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