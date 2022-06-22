Büyükşehir Türk Sanat Müziği Korosu’ndan “Yaza Merhaba” konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korusu, “Yaza Merhaba” düzenledi. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konser, Şef Murat Akyüzlü yönetiminde yapıldı.

İki bölüm halinde gerçekleşen konserde "Nazende Sevgilim", "Yollarına Gül Döktüm", "Bu Sevgi Ah", "Rüzgâr Susmuş" gibi Türk Sanat Müziği’nin birbirinden değerli 26 eseri seslendirildi. Koro ve solo olarak seslendirilen eserlerde gösterilen performanslar, dinleyicilerden tarafından büyük alkış topladı.

Konsere yoğun bir ilgi gösteren vatandaşlar, şarkılara eşlik ederek ve eğlenceli vakit geçirerek yaza merhaba dedi. İzmir marşı ile coşkulu bir şekilde son bulan konser sonrasında duygularını ifade vatandaşlar, etkinliğin düzenlenmesinden ve sanata verdiği desteklerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.