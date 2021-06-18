Büyükşehir bürokratları bir günde 60 mahallede vatandaşların sorunlarını dinledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatları doğrultusunda bir günde 60 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun “Biz vatandaşın ayağına gider, yerinde tespitler yapar ve yerinde çözüm üretiriz.” talimatıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları tam kadro köyleri ziyaret etti. Yapımı tamamlanan ve devam etmekte olan hizmetlerle ilgili vatandaşlara bilgi verildi. Vatandaşların talepleri alındı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katılımcı belediyecilik anlayışı ile vatandaş odaklı olarak gerçekleştirilen ve Aydın’ın 17 ilçesinin tamamında yapılacak olan mahalle toplantılarının ilk programı 60 mahallede bürokratların katılımıyla başladı.

Toplantılarda, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yatırımlar ve planlanan hizmetler vatandaşlara aktarılırken, vatandaşların da mahalleleri ile ilgili talepleri tek tek not alındı.

“Biz vatandaşın ayağına gider, yerinde tespitler yapar ve yerinde çözüm üretiriz.”

Başkan Özlem Çerçioğlu, “Bizim öncelikli görevlerimizden birisi de vatandaşlarımızı hizmetlerimiz konusunda bilgilendirmek ve onların taleplerini belirli bir plan doğrultusunda hayata geçirmektir. Aydın’ın geleceğini vatandaşlarımız ile birlikte planlıyoruz. Biz her zaman olduğu gibi vatandaşın ayağına gider, yerinde tespitler yapar ve yerinde çözüm üretiriz. Önümüzdeki günlerde de bürokratlarımız tüm mahallelerimizi ziyaret edecekler” dedi.